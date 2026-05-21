Le atlete della scuola guidata dai maestri Enrico Notari e Mario Caputo protagoniste al Palazzetto dello Sport di Cercola. Successi anche per Caterina Cerchia, Sara Rispoli e Giada Trematerra

L’ASD Rosso Latino Team di Angri conquista il Palazzetto dello Sport di Cercola e porta a casa una vera pioggia di medaglie. La competizione, andata in scena lo scorso 17 maggio, ha visto la scuola guidata dai maestri Enrico Notari e Mario Caputo imporsi tra le realtà più brillanti della danza sportiva campana.

A trascinare il team angrese sul gradino più alto del podio sono state Caterina Cerchia, Sara Rispoli, Giada Trematerra e soprattutto Martina Serio, protagonista assoluta della giornata.

Martina Serio ha infatti conquistato due medaglie d’oro: la prima nella categoria “Over 16 Classe B”, la seconda nella prestigiosa “Super Cup Open”, una delle competizioni più competitive dell’evento.

Risultati che confermano il lavoro svolto dalla società sportiva e la crescita tecnica delle atlete, frutto dell’impegno quotidiano e della preparazione curata dai maestri.

In occasione dei successi ottenuti, la scuola ha inoltre annunciato il tradizionale saggio di fine anno accademico, in programma giovedì 18 giugno 2026 alle ore 20 nei giardini di Villa Doria. Una serata dedicata alla danza, tra spettacolo, emozioni e ritmi latino-americani.