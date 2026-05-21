Scontro politico acceso ad Angri dopo l’ultimo Consiglio comunale. Il sindaco Cosimo Ferraioli ha duramente criticato alcuni consiglieri della maggioranza passati, secondo le sue parole, “a un’altra compagine elettorale”, accusandoli di aver fatto mancare il numero legale e di aver ostacolato l’approvazione del rendiconto.

Secondo Ferraioli, l’esito della seduta era “più o meno scontato”, proprio per il comportamento dei quattro consiglieri che hanno abbandonato l’aula già durante il primo punto all’ordine del giorno, relativo al regolamento sulla cosiddetta “rottamazione”.

Il primo cittadino ha spiegato che il provvedimento aveva ricevuto parere tecnico favorevole, pur in presenza di rilievi sulla sussistenza dell’urgenza. “Il Consiglio comunale è sovrano”, ha sottolineato il sindaco, rivendicando la scelta di portare comunque il punto in aula.

Nel suo intervento Ferraioli ha poi attaccato direttamente alcuni esponenti politici locali, citando tra gli altri Giuseppe Del Sorbo, Diana D’Antuono e Pasquale Mauri, accusandoli di aver agito contro gli interessi della collettività.

Il sindaco ha inoltre contestato il comportamento degli assessori vicini ai consiglieri dissidenti, sostenendo che percepirebbero “impropriamente” l’indennità di assessorato nonostante la rottura politica.

Al centro della polemica c’è soprattutto la mancata approvazione del rendiconto finanziario, che secondo Ferraioli rischia di rallentare la programmazione amministrativa e diversi interventi già previsti, tra cui lavori per l’asfaltatura delle strade cittadine.

Il primo cittadino ha infine invitato i cittadini a “fare molta attenzione” in vista della prossima tornata elettorale, chiedendo una valutazione politica sul comportamento tenuto dai consiglieri durante il Consiglio comunale.

Redazione