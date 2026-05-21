Colpo fortunato a Cava de’ Tirreni, dove nell’ultima settimana è stata centrata una vincita da 20mila euro con il Gratta e Vinci “Nuovo 50X”. Il tagliando vincente è stato acquistato in un esercizio commerciale di via Garibaldi 2.

Secondo i dati diffusi da Agipronews, in Campania nel 2025 la spesa relativa ai giochi — calcolata come raccolta meno vincite — ha raggiunto quota 2,7 miliardi di euro, con un incremento del 9,7% rispetto ai 2,46 miliardi registrati nei dodici mesi precedenti.

Trend diverso, invece, in provincia di Salerno, dove la spesa è scesa a 517 milioni di euro, segnando un lieve calo dello 0,6% rispetto ai 520 milioni del 2024.