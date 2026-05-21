Nuovo sviluppo nell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul traffico di stupefacenti collegato al clan Clan Fezza-De Vivo. Nella giornata di oggi i militari del Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Salerno nei confronti di quattro persone gravemente indiziate di traffico illecito di droga.

Le operazioni sono in corso tra le province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina.

Il provvedimento rappresenta il seguito giudiziario dell’operazione dello scorso 6 maggio, quando furono arrestate nove persone ritenute parte di un’organizzazione criminale attiva soprattutto tra Salerno e Avellino e collegata agli ambienti del clan Fezza-De Vivo, ritenuto egemone nell’Agro nocerino-sarnese.

Dopo gli interrogatori preventivi, il Gip ha disposto gli arresti domiciliari per tre indagati e l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto soggetto. Secondo quanto emerso, il giudice avrebbe ravvisato il concreto pericolo di reiterazione dei reati e il rischio di fuga.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di condotte legate al traffico di sostanze stupefacenti. Gli investigatori ritengono che il gruppo fosse coinvolto nella gestione di ingenti quantitativi di droga destinati al mercato illecito tra le province campane.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.