Intervento congiunto della Guardia Costiera e dei volontari della Croce Gialla nel territorio di Camerota, dove un escursionista austriaco è rimasto ferito lungo il sentiero che costeggia l’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta, nei pressi di Cala Bianca.

L’uomo ha riportato la frattura di un arto inferiore mentre percorreva il tratto escursionistico. A causa della conformazione impervia della zona, i soccorsi via terra si sono rivelati impraticabili.

Un gommone della Guardia Costiera ha quindi trasportato sul posto medici e soccorritori, che hanno immobilizzato e stabilizzato il ferito direttamente sulla spiaggia. Successivamente l’escursionista è stato trasferito via mare fino al porto di Marina di Camerota, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118.

Il turista è stato poi accompagnato all’ospedale di Sapri per le cure del caso. Le operazioni di soccorso si sono concluse rapidamente nonostante le difficoltà logistiche dell’area.