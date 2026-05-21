Insulti sessisti e minacce durante una partita di Terza Categoria contro Marina Rinaldi, prima allenatrice transgender del calcio italiano. È quanto accaduto nel corso della sfida tra Blue Soccer Academy e Longobarda Valle dell’Irno, disputata allo stadio Stadio Karol Wojtyła di Nocera Superiore.

Secondo quanto riportato anche dal giudice sportivo, alcuni sostenitori della squadra di casa avrebbero mantenuto un «atteggiamento offensivo e minaccioso» nei confronti degli avversari, arrivando a rivolgere gravi insulti sessisti all’allenatrice ospite. Per la società Blue Soccer Academy è stata disposta un’ammenda di 200 euro.

Durissimo lo sfogo di Marina Rinaldi al termine della gara: «Abbiamo subito un’aggressione verbale gravissima. Forse perché sono una donna in panchina e l’Italia non è ancora pronta. È stata la peggiore partita nella storia della Longobarda Valle dell’Irno». L’allenatrice ha anche ammesso di stare valutando il proprio futuro nel calcio dilettantistico: «Non so se continuerò in questo contesto perché sinceramente non mi appartiene».

Sulla vicenda è intervenuta anche l’ASD Calcio Nocera Superiore, che ha preso nettamente le distanze dall’accaduto chiarendo la propria totale estraneità ai fatti. In una nota ufficiale il club ha precisato che nessuna delle due squadre coinvolte ha sede a Nocera Superiore e che la scelta del campo neutro è stata effettuata autonomamente dagli organi federali.

La società ha inoltre espresso solidarietà a Marina Rinaldi, ribadendo il proprio impegno «per una cultura sportiva basata sul rispetto e sull’inclusione». L’episodio riaccende il dibattito sul clima di discriminazione ancora presente in parte del calcio dilettantistico e sul bisogno di strumenti più efficaci per contrastare episodi di odio e intolleranza negli stadi di periferia.