Violenta aggressione nella tarda serata di ieri a Cava de’ Tirreni, dove un uomo di 66 anni è rimasto gravemente ferito al termine di una lite tra vicini di casa avvenuta in via San Lorenzo.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il 66enne sarebbe stato coinvolto in un acceso battibecco con un vicino di nazionalità bulgara. La discussione sarebbe poi degenerata in un’aggressione fisica durante la quale l’uomo sarebbe stato colpito violentemente, cadendo al suolo e riportando un grave trauma cranico.

Il ferito è stato soccorso e trasferito all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Cava de’ Tirreni insieme alla Scientifica, che ha eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’aggressore è stato fermato dagli investigatori e, secondo le prime informazioni, avrebbe agito in stato di ebbrezza.

Le indagini proseguono per accertare le cause che hanno portato alla violenta lite e ricostruire nel dettaglio la sequenza dei fatti. La vicenda presenta anche un delicato risvolto sociale: il 66enne avrebbe infatti un figlio disabile e non disporrebbe di altri familiari in grado di assisterlo, motivo per cui sono stati attivati i servizi sociali.