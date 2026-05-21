L’Università degli Studi di Salerno dedica un seminario al mito di Diego Armando Maradona. L’appuntamento è in programma venerdì 22 maggio 2026 alle ore 15 nell’Aula Catania del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Fisciano, nell’ambito delle attività della cattedra di Diritto dello Sport.

L’incontro analizzerà la figura del “Pibe de Oro” non soltanto come campione del calcio mondiale, ma anche come simbolo di riscatto sociale, identità popolare e fenomeno culturale capace di segnare intere generazioni.

Tra gli ospiti più attesi ci saranno Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli e uomo di fiducia di Maradona, e Fernando Signorini, preparatore atletico personale e amico di Diego, collegato in streaming da Buenos Aires.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del rettore Virgilio D’Antonio e del direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Francesco Fasolino. L’introduzione sarà affidata al professor Salvatore Sica insieme al giornalista Pino Taormina.

Il seminario rientra in un ciclo di incontri dedicati al rapporto tra sport, diritto, management e società. Al centro della riflessione ci sarà anche il legame profondo tra Maradona e Napoli, nato fin dal giorno della sua presentazione allo stadio San Paolo nel 1984 e diventato nel tempo un vero simbolo identitario per la città e per il popolo napoletano.