Intervento della Guardia Costiera nella serata di ieri al largo di Ischia, dove un passeggero statunitense della nave da crociera Azamara Quest è stato colto da un malore durante la navigazione.

La richiesta di soccorso è arrivata alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Napoli quando l’imbarcazione si trovava a circa cinque miglia nautiche dall’isola. È stato quindi disposto l’intervento della motovedetta Sar Cp 807 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, che ha raggiunto rapidamente la nave.

Le operazioni di evacuazione medica e trasbordo del passeggero si sono svolte in sicurezza grazie al coordinamento tra Guardia Costiera ed equipaggio della nave da crociera.

Il turista è stato trasferito nel porto di Ischia, dove era già presente un’ambulanza del 118. Dopo le prime cure, l’uomo è stato accompagnato all’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno per ulteriori accertamenti sanitari.