Furti di auto, ricettazione e riciclaggio di veicoli in tutta la provincia di Salerno: sono 17 le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura salernitana su fatti risalenti al 2024 e che coinvolgono anche i territori di Nocera Inferiore, Cava de’ Tirreni, Pagani, Sarno e Napoli.

Il Gip ha rigettato la richiesta di misure cautelari avanzata dalla Procura — nove arresti in carcere e otto domiciliari — ritenendo assenti le esigenze cautelari e dichiarando inoltre l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Nocera Inferiore. Il Riesame ha poi dichiarato inammissibile l’appello del pubblico ministero. La vicenda potrebbe ora approdare in Cassazione.

L’indagine nasce da un blitz dei carabinieri della stazione di Pontecagnano Faiano del luglio 2024, quando all’interno di un capannone furono trovati componenti di auto rubate e sei vetture assemblate risultate provento di furto. In quell’occasione venne arrestata una 33enne ucraina sorpresa mentre smontava il motore di una Fiat 500 rubata.

Secondo gli investigatori, attraverso intercettazioni e riscontri investigativi sarebbe emersa un’associazione a delinquere composta da 15 soggetti, specializzata nel furto di veicoli, nello smontaggio delle auto e nella rivendita dei pezzi di ricambio a concessionarie e autofficine.

Al vertice del gruppo, secondo l’accusa, ci sarebbero un 47enne di Cava de’ Tirreni e un 27enne di Pagani, ritenuti organizzatori delle attività: dalla scelta delle auto da rubare ai depositi per lo smontaggio, fino allo smaltimento dei residui nelle ferriere.

L’inchiesta ha inoltre ricostruito un presunto episodio di “cavallo di ritorno”, con una richiesta di denaro per restituire un’auto rubata, oltre a episodi legati alla detenzione di droga. Alcuni indagati avrebbero avuto il ruolo di “staffetta” durante i furti, segnalando eventuali controlli delle forze dell’ordine, come riporta “Il Mattino“.

Per la Procura si tratterebbe di un’organizzazione “ben integrata nel circuito economico criminale”, capace di agire con rapidità e con una rete consolidata di supporti logistici e commerciali.