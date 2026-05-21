Giallo sulla morte di un operatore scolastico di 40 anni, originario di Siano, deceduto martedì pomeriggio nel reparto di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove era ricoverato da circa tre giorni.

La Procura ha disposto il sequestro della salma e nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità.

A far scattare gli accertamenti è stata la denuncia presentata dai familiari dell’uomo, che chiedono piena chiarezza su quanto accaduto durante il ricovero. Secondo quanto riferito nell’esposto consegnato alla polizia, il 40enne avrebbe presentato lividi e tumefazioni al volto che, a detta dei parenti, non erano presenti al momento dell’ingresso in ospedale.

L’uomo era stato ricoverato nei giorni scorsi nel reparto di Psichiatria per essere seguito dal personale sanitario. Successivamente le sue condizioni cliniche sarebbero peggiorate improvvisamente fino al decesso avvenuto nel pomeriggio di martedì.

Gli investigatori hanno già acquisito la documentazione medica relativa al ricovero e nelle prossime ore potrebbero ascoltare medici, infermieri e operatori presenti nel reparto durante la permanenza del paziente. L’inchiesta punta a ricostruire con precisione le ultime ore di vita del 40enne e a verificare se vi siano eventuali profili di responsabilità.