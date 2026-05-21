Una rete territoriale condivisa per migliorare i servizi sociali e sociosanitari del comprensorio dell’Agro nocerino. È questo l’obiettivo di “Agro Inclusiva”, la nuova azienda speciale consortile promossa dai Comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte, che gestirà le politiche di welfare dell’area.

La sede operativa sarà ospitata negli ex uffici del Piano di Zona, in via Libroia a Nocera Inferiore. Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nell’aula consiliare del Comune nocerino alla presenza dei sindaci Paolo De Maio, Gennaro D’Acunzi, Paola Lanzara e Carmine Pagano.

Tra i principi cardine del nuovo organismo c’è la piena uguaglianza tra i quattro Comuni aderenti: ogni amministrazione avrà lo stesso peso decisionale, indipendentemente dalla popolazione residente, per garantire pari dignità istituzionale ai territori coinvolti.

L’azienda consortile si occuperà di interventi rivolti a famiglie, minori, anziani, persone con disabilità e fasce sociali fragili, puntando a una gestione più efficiente delle risorse e a una maggiore capacità di programmazione. Obiettivo dichiarato è anche quello di superare l’isolamento dei singoli enti locali per intercettare nuovi finanziamenti e investimenti destinati al welfare territoriale.

Il sindaco Paolo De Maio ha spiegato che la nuova struttura consentirà di reclutare personale altamente specializzato e di accedere a fondi finora non disponibili. Nei prossimi mesi saranno definiti il regolamento del personale e il bando pubblico per la selezione del direttore generale, figura che dovrà possedere competenze specifiche nel settore sociosanitario.

Secondo i promotori, “Agro Inclusiva” rappresenta non solo una riorganizzazione amministrativa, ma anche un’opportunità di sviluppo per tutto il comprensorio attraverso progetti innovativi e una gestione condivisa dei servizi sociali.