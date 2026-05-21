Profondo dolore a Nola per la scomparsa di Elena Napolitano, 33 anni, morta improvvisamente in seguito a un malore che non le ha lasciato scampo.

La giovane, che studiava per diventare avvocato, sarebbe stata colpita da un infarto fatale. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa sui social, dove amici, conoscenti e familiari hanno condiviso messaggi di cordoglio e ricordi carichi di affetto.

Elena viene ricordata da tutti come una ragazza solare, amata da chiunque la conoscesse. Lascia i genitori e due fratelli. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa della Madonna del Carmine di Nola.

Tra i messaggi più toccanti quello dell’amica Daniela, che sui social ha scritto parole cariche di dolore e affetto: «Siamo cresciute come due alberi intrecciati… tu eri bella come il sole e portavi luce in ogni stanza».