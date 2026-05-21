L’associazione “Pagani al Centro” promuove un nuovo ciclo di cure termali per l’estate 2026 dedicato principalmente ai cittadini residenti a Pagani. L’iniziativa si svolgerà dal 13 al 25 luglio presso le Terme Forlenza di Contursi Terme, struttura convenzionata con tutte le Asl.
Il programma prevede il trasporto gratuito in pullman Gran Turismo, visite specialistiche gratuite per la patologia oggetto di cura, assistenza medica durante le attività termali e sconti del 50% su eventuali trattamenti extra a pagamento. I partecipanti potranno inoltre usufruire liberamente delle aree comuni della struttura, tra cui giardini, terrazze, sala tv e piscina con solarium.
Tra le prestazioni disponibili in convenzione rientrano fanghi e bagni termali, oltre ad altre cure come aerosol, inalazioni, docce nasali, insufflazioni, fisioterapia e massoterapia.
Per partecipare sarà necessario inviare la domanda entro il 30 giugno 2026 all’indirizzo email paganialcentro@hotmail.com allegando il modulo compilato, la ricetta medica in originale, copia del documento d’identità e della tessera sanitaria. Resta a carico dei partecipanti l’eventuale ticket sanitario previsto dalla normativa vigente.
L’associazione ha precisato che, in caso di posti disponibili, l’iniziativa potrà essere estesa anche ai cittadini dei comuni limitrofi. Per informazioni è disponibile il numero 3456728302.
Scarica qui le domande: https://short.do/S8Wufj