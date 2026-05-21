Controlli della Polizia Municipale su velocipedi truccati capaci di superare i 50 km/h. Verifiche anche sui monopattini elettrici

Controlli a tappeto a Sarno contro le biciclette elettriche modificate e non conformi alla normativa. Da settimane la Polizia Municipale di Sarno sta intensificando le verifiche sui mezzi a pedalata assistita sospettati di essere stati alterati per raggiungere velocità superiori ai limiti consentiti.

Nel mirino degli agenti soprattutto le bici elettriche dotate di acceleratori irregolari o capaci di viaggiare ben oltre i 25 chilometri orari previsti dalla legge per i velocipedi. Durante i controlli, alcuni mezzi avrebbero raggiunto velocità comprese tra 35 e 54 km/h, perdendo così la classificazione di semplici biciclette e rientrando di fatto nella categoria di ciclomotori o motocicli.

Sono oltre 15 i mezzi sequestrati e inviati alla Motorizzazione per gli accertamenti tecnici. Le verifiche hanno confermato la non conformità delle biciclette, facendo scattare sanzioni amministrative e sequestri finalizzati alla confisca.

“Le biciclette elettriche sono un mezzo utile e sostenibile, ma devono essere utilizzate nel rispetto delle regole. Quando vengono modificate e raggiungono velocità elevate diventano un rischio per tutti”, ha dichiarato il sindaco Francesco Squillante.

L’attività rientra in un più ampio piano di sicurezza stradale che coinvolge anche i monopattini elettrici. Gli agenti stanno verificando il rispetto delle nuove norme, tra cui l’obbligo del contrassegno identificativo, l’uso del casco e il divieto di circolare contromano o sui marciapiedi.