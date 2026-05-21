La tragedia si è consumata questa mattina a Sassano, dove una maestra di 40 anni, molto conosciuta e stimata in paese, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata stroncata da un malore improvviso durante il sonno.

L’allarme è stato lanciato nelle prime ore del mattino dai familiari, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza riuscire a salvarla.

Sul caso stanno effettuando accertamenti anche i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, intervenuti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento, l’ipotesi prevalente resta quella del decesso per cause naturali legate a un malore improvviso.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Sassano, dove la 40enne era apprezzata sia per il suo lavoro di insegnante sia per le sue qualità umane. Lascia due bambini.