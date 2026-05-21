Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania lungo il Sentiero degli Dei per soccorrere un’escursionista straniera rimasta ferita durante un trekking.

La richiesta di aiuto è arrivata alla Centrale Operativa 118 di Castellammare di Stabia, che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e l’elisoccorso del 118 di Salerno.

La donna, una 37enne di nazionalità turca, stava percorrendo il celebre sentiero insieme al marito e al figlio quando, nei pressi della mattonella 8B, è inciampata riportando un trauma all’arto inferiore sinistro.

Sul posto è intervenuto l’elicottero sanitario che ha verricellato l’équipe medica e un tecnico del Soccorso Alpino. Dopo essere stata stabilizzata, la turista è stata recuperata a bordo del velivolo e trasferita all’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per le cure necessarie.

Nel frattempo, la squadra terrestre del CNSAS ha accompagnato in sicurezza il marito e il figlio lungo il percorso fino al termine del sentiero.