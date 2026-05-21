Forte scossa di terremoto all’alba nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, registrato alle 5:51, è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in gran parte della provincia di Napoli, provocando momenti di paura soprattutto tra Pozzuoli, Bacoli e Quarto.

Secondo i dati dell’Osservatorio Vesuviano, il terremoto ha avuto una magnitudo di 4.4 della scala Richter, con epicentro localizzato in mare nel golfo di Pozzuoli, tra il porto puteolano e Capo Miseno, lungo la tratta dei collegamenti marittimi verso Procida e Ischia. L’ipocentro è stato individuato a circa tre chilometri di profondità.

Si tratta di uno degli eventi sismici più intensi mai registrati nell’ambito del fenomeno bradisismico flegreo. Non si registrano feriti, ma sono stati segnalati diversi danni. A Bacoli è crollato l’arco del belvedere di Baia, mentre criticità sono state rilevate anche in via Castello.

In via precauzionale i sindaci di Bacoli, Pozzuoli e Quarto hanno disposto la chiusura delle scuole. Intanto il sistema regionale della Protezione Civile è stato immediatamente attivato per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi sul territorio.

L’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, è in contatto con la Prefettura e con i Comuni interessati per verificare eventuali richieste di supporto. Attivati anche i Centri Operativi Comunali, mentre sono in corso sopralluoghi e verifiche tecniche da parte degli enti competenti.