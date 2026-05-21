Il Comune di Giugliano in Campania ha disposto per oggi, 21 maggio 2026, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dopo la forte scossa di terremoto registrata all’alba nell’area dei Campi Flegrei.
Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale per consentire le verifiche sulla stabilità degli edifici scolastici e garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale.
Le attività didattiche resteranno sospese per l’intera giornata mentre i tecnici comunali e gli enti competenti procederanno ai controlli sugli istituti presenti sul territorio cittadino.