Nuovo blitz della Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Salerno nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sui traffici di stupefacenti collegati ad ambienti vicini al clan Clan Fezza-De Vivo.

I finanzieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Salerno nei confronti di quattro persone gravemente indiziate di traffico illecito di droga. Le misure sono state eseguite tra le province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina.

Tra i destinatari della misura figura A.I., 46enne di Nocera Inferiore. Ai domiciliari anche T.T., 47enne originario di Aversa, e R.M., 53enne di Altavilla Irpina. Per A.D.B., 49enne di Avellino, è stato disposto invece l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione rappresenta uno sviluppo dell’inchiesta che lo scorso 6 maggio portò all’arresto di nove persone ritenute parte di un’organizzazione attiva soprattutto tra Salerno e Avellino e coinvolta nel traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe operato in collegamento con ambienti criminali riconducibili al clan Fezza-De Vivo, considerato egemone nell’Agro nocerino-sarnese.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e per tutti gli indagati resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.