Nuova fase per l’aeroporto Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi con l’avvio ufficiale dei collegamenti targati Aeroitalia. A segnare l’inizio delle nuove attività è stato il decollo del primo volo diretto verso Milano Malpensa, operato con un Embraer 195 da cento posti.

Una giornata simbolica per il territorio salernitano, che punta sullo sviluppo dello scalo come motore turistico ed economico. Le immagini realizzate da Carmine Di Giacomo hanno raccontato l’entusiasmo dei passeggeri e degli operatori aeroportuali durante il debutto delle nuove tratte.

L’aeromobile resterà stabilmente operativo nello scalo campano e garantirà 19 collegamenti settimanali verso il Nord Italia. Oltre a Milano Malpensa, saranno attivi voli per Torino, Genova e Trieste, con tariffe promozionali a partire da 39,99 euro.

L’obiettivo è rafforzare i collegamenti tra la provincia di Salerno e le principali città italiane, facilitando sia il turismo che i viaggi di lavoro.

Il piano di sviluppo dello scalo prevede inoltre nuove rotte internazionali a partire da luglio, con collegamenti verso alcune delle mete estive più richieste d’Europa, tra cui Ibiza, Mykonos, Palma di Maiorca e Santorini.