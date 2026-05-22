Momento storico e carico di emozione per la comunità della parrocchia Parrocchia Regina Pacis di Angri. Questa mattina, in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha incoronato la statua della Regina della Pace venerata nella chiesa di via Nazionale insieme al Santo Bambino.

Un gesto dal profondo valore simbolico per la comunità guidata da Don Antonio Cuomo, presente in Vaticano insieme a numerosi fedeli arrivati da Angri per il pellegrinaggio giubilare in occasione del centenario della fondazione della parrocchia.

Il momento più intenso è arrivato al termine dell’udienza generale, quando il Pontefice ha salutato la comunità angrese e ha rivolto parole di affetto ai presenti.

«Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai fedeli della parrocchia Regina Pacis di Angri che celebra il Centenario di fondazione e li esorto a guardare a Maria per lasciarsi attrarre dal suo esempio e dalla sua santità», ha detto il Papa prima dell’incoronazione.

Grande la commozione tra i pellegrini e lo stesso don Antonio Cuomo, che ha parlato di una giornata destinata a restare nella storia della comunità parrocchiale.

«Non ci aspettavamo tanto, è stato tutto molto bello. Grazie a papa Leone XIV per quanto ci ha voluto donare con le sue parole e con il gesto di incoronazione della nostra amata Regina della Pace», ha dichiarato il parroco.

L’incontro con il Santo Padre rappresenta uno dei momenti più significativi delle celebrazioni per il giubileo della parrocchia angrese, destinato a rimanere negli annali della comunità.