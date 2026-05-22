Buone notizie per la sanità salernitana. L’ASL Salerno ha avviato la procedura concorsuale per l’assunzione di 30 medici specializzati nell’area emergenza-urgenza, destinati a rafforzare i Pronto Soccorso della provincia.
La decisione è stata ufficializzata con una delibera firmata dal direttore generale Gennaro Sosto, che ha disposto l’ammissione dei candidati che hanno partecipato all’avviso pubblico.
Il concorso, per titoli ed esami, ha registrato la partecipazione di trenta professionisti. L’obiettivo dell’Azienda sanitaria è quello di potenziare concretamente i reparti di emergenza distribuiti sul territorio provinciale, da Scafati fino a Sapri, alle prese negli ultimi anni con criticità legate soprattutto alla carenza di personale medico.
L’iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare la gestione delle emergenze e ridurre la pressione sui Pronto Soccorso della provincia di Salerno.