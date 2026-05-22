Un 16enne della Costiera Amalfitana è rimasto ferito a seguito dell'impatto con un bus turistico. L'incidente in via Comite ad Amalfi. Stando a una...

La cultura locale piange l’improvvisa scomparsa di uno dei pittori più conosciuti del panorama artistico – pittorico. E’ venuto a mancare l’artista Vincenzo Precenzano. La sua carriera artistica è stata segnata da importanti pietre miliari. Nell’anno 1964 fonda lo studio d’arte insieme ad un gruppo di artisti locali, Umberto De Angelis, Giovanni Padovano, Gianfranco Duro, Alberto Silvestri e Sabato Orso. Organizzano una prima collettiva nell’anno 1969 all’Azienda di Soggiorno e turismo di Positano, nel mese di luglio e agosto si trasferiscono ad Amalfi...