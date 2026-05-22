Scuole chiuse domani, venerdì 22 maggio, a Nocera Inferiore a causa di un’interruzione programmata dell’energia elettrica.

Con apposita ordinanza, il sindaco Paolo De Maio ha disposto la sospensione delle attività didattiche per l’intera giornata presso il I Istituto Comprensivo e l’I.I.S. G.B. Vico – settore ITE.

Il provvedimento si è reso necessario dopo la comunicazione di e-distribuzione relativa ai lavori di adeguamento degli impianti elettrici nelle zone di via Gustavo Origlia e via Guido Cucci, che comporteranno l’assenza di energia elettrica dalle ore 8:30 alle 15:30.

Secondo quanto spiegato dal Comune, la sospensione della corrente comprometterebbe il regolare funzionamento dei servizi igienico-sanitari e della refezione scolastica, rendendo impossibile il normale svolgimento delle lezioni.

L’amministrazione comunale invita famiglie, studenti e personale scolastico a prendere visione dell’ordinanza e a organizzarsi di conseguenza.

Redazione

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