Parte con il piede giusto il Brew Fest di Sarno. La serata inaugurale dell’evento dedicato alla birra artigianale, allo street food e alla musica ha registrato una partecipazione ben oltre le aspettative, trasformando il cuore cittadino in un grande punto di ritrovo per giovani, famiglie e appassionati arrivati anche dai comuni vicini.

Nonostante fosse un giovedì sera, l’area del festival si è riempita fin dalle prime ore, con lunghe file agli stand gastronomici, tavoli pieni e un’atmosfera di entusiasmo che ha accompagnato tutta la serata. Grande apprezzamento per il programma musicale e l’organizzazione dell’evento.

Tantissimi i ragazzi presenti, ma non sono mancate famiglie e gruppi provenienti dall’intero Agro nocerino-sarnese e non solo.

Sui social, già dalle prime ore della notte, sono state condivise foto e video della serata inaugurale, con commenti positivi sull’organizzazione e sull’atmosfera del festival. Gli organizzatori parlano di un avvio “oltre ogni previsione” e si preparano ora alle prossime serate, che promettono numeri ancora più importanti nel weekend.

La manifestazione animerà Sarno fino a sabato 24 maggio