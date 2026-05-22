La Procura di Castellammare di Stabia ha disposto una perizia informatica su una telecamera trovata nell’abitazione di Luca Cesarino, indagato per il grave ferimento del fratello durante una lite familiare legata a questioni ereditarie.

Secondo gli investigatori, la videocamera potrebbe aver ripreso quanto accaduto tra il 6 e il 7 febbraio nell’appartamento del rione San Marco, contribuendo a chiarire la dinamica dei fatti.

L’inchiesta, coordinata dalla pm Bianca Maria Colangelo e condotta dai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, ipotizza che Cesarino abbia colpito il fratello con una sedia di ferro durante una discussione degenerata per la gestione dell’appartamento di famiglia, provocandogli un gravissimo trauma cranico.

La vittima, soccorsa in condizioni critiche, è stata sottoposta a diversi interventi salvavita e ha trascorso un lungo periodo ricoverata in prognosi riservata. Attualmente starebbe affrontando un percorso di riabilitazione.

Diversa la versione fornita dall’indagato durante l’interrogatorio di garanzia. Cesarino ha negato di aver utilizzato una sedia come arma, sostenendo invece di aver colpito il fratello con uno schiaffo durante un momento di forte agitazione.

«Non volevo uccidere mio fratello, mi sono spaventato e l’ho colpito con uno schiaffo. Poi lui è caduto e ha sbattuto la testa», avrebbe dichiarato.

La difesa, affidata all’avvocato Mariano Morelli, sostiene che le lesioni siano compatibili anche con una caduta accidentale.

Nel frattempo la Procura sta approfondendo anche alcuni scritti sequestrati in carcere, attribuiti all’indagato e indirizzati a familiari. Secondo gli inquirenti, le lettere potrebbero contenere indicazioni potenzialmente influenti sulle testimonianze raccolte durante le indagini.

L’attività investigativa prosegue per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.