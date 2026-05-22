Controlli a tappeto nelle attività commerciali dell’Agro nocerino-sarnese, dove nelle ultime ore sono scattate verifiche in diversi comuni del territorio.

Gli accertamenti stanno interessando in particolare Angri, Sant’Egidio del Monte Albino, Pagani e Nocera Inferiore.

Le ispezioni vengono eseguite congiuntamente da personale sanitario e forze specializzate, con verifiche rivolte soprattutto ad attività alimentari e della ristorazione. Nel mirino condizioni igienico-sanitarie, conservazione degli alimenti, autorizzazioni e rispetto delle normative previste dal settore.

Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio dell’Agro nocerino-sarnese.

Redazione

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