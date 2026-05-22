Oltre 100 perquisizioni e sequestri in tutta Italia nell’ambito dell’operazione “Tutto Chiaro”, coordinata dalla Procura di Bologna e condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna con il supporto dei Nuclei Speciali Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e Beni e Servizi.

L’inchiesta riguarda un presunto sistema illecito di diffusione di contenuti audiovisivi che avrebbe consentito a migliaia di utenti di accedere illegalmente a piattaforme come Sky, DAZN, Netflix, Disney+ e Spotify.

Le operazioni hanno interessato diverse regioni italiane, tra cui Campania, Lazio, Lombardia, Veneto, Sicilia, Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna.

Il sistema “Cinemagoal”

Secondo gli investigatori, al centro del sistema ci sarebbe un’applicazione chiamata “Cinemagoal”, installata sui dispositivi degli utenti e collegata a server esteri capaci di decodificare contenuti protetti.

L’infrastruttura avrebbe sfruttato macchine virtuali attive 24 ore su 24 sul territorio nazionale, in grado di intercettare e ritrasmettere i codici di accesso legati ad abbonamenti regolari intestati però a soggetti fittizi.

Un meccanismo che, secondo la Procura, avrebbe consentito di aggirare i sistemi di sicurezza delle piattaforme e di nascondere l’identità degli utenti finali.

Il business del “pezzotto”

Parallelamente al sistema tecnologico più sofisticato, le indagini hanno accertato anche la diffusione del tradizionale IPTV illegale, noto come “pezzotto”.

Secondo quanto emerso, oltre 70 soggetti avrebbero promosso e venduto abbonamenti illegali in tutta Italia, con prezzi compresi tra 40 e 130 euro l’anno. I pagamenti sarebbero avvenuti tramite criptovalute, conti esteri e intestazioni ritenute fittizie.

Sequestri anche all’estero

L’indagine si è estesa anche a Francia e Germania grazie al coordinamento di Eurojust. Le autorità hanno sequestrato server, supporti informatici e il codice sorgente del software ritenuto essenziale per il funzionamento del sistema.

Circa 200 finanzieri hanno preso parte alle operazioni. Gli investigatori stanno ora analizzando il materiale sequestrato per identificare altri soggetti coinvolti e ricostruire i profitti illeciti.

Secondo una prima stima effettuata con il supporto delle società titolari dei diritti audiovisivi, il danno economico ammonterebbe a circa 300 milioni di euro di mancati introiti.

Nel frattempo sono partite le notifiche delle prime sanzioni amministrative nei confronti di circa mille utenti identificati: le multe previste vanno da 154 a 5mila euro.

Le ipotesi di reato contestate comprendono pirateria audiovisiva, accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.