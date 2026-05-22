Un intervento rapido e decisivo ha salvato la vita a un uomo colpito da un malore improvviso durante una partita di padel a Napoli.

Protagonista della vicenda è Natascia Maraniello, infermiera dell’Unità Operativa di Neurochirurgia dell’A.O.R.N. Antonio Cardarelli, già in servizio per sette anni presso la Cardiologia con UTIC dello stesso ospedale.

La professionista è stata ricevuta ieri mattina dal direttore generale Antonio d’Amore, che si è congratulato ufficialmente con lei a nome dell’intero ospedale per il gesto compiuto.

L’episodio si è verificato martedì in un centro padel del capoluogo campano. Maraniello si trovava in un campo adiacente quando è stata richiamata dalle urla e dalla preoccupazione delle persone presenti. Raggiunto l’uomo, ha immediatamente compreso la gravità della situazione.

Dopo aver tentato le manovre di rianimazione cardiopolmonare senza ottenere risposta, ha richiesto un defibrillatore e applicato il protocollo d’emergenza, riuscendo a rianimare il paziente.

L’uomo è stato successivamente ricoverato nel reparto di Cardiologia, dove è stato sottoposto a una procedura mini-invasiva per il trattamento di un infarto.

«Ero molto agitata ma in quel momento avevo chiaro cosa fare. Poi dopo pensi alla responsabilità che ti sei presa e gestisci le emozioni. Ma quando sei lì e hai poco tempo dai corso a tutto quello che hai imparato sul campo negli anni e speri soltanto di salvare la vita al prossimo», ha raccontato l’infermiera durante l’incontro con il direttore generale, alla presenza anche del primario di Neurochirurgia Claudio Schönauer.