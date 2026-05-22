Periferie in piena emergenza rifiuti. Mentre al centro la situazione è leggermente più vivibile, la periferia cittadina accumula cumuli rifiuti. Anche alcuni marciapiedi sono invasi da ogni tipo di rifiuti. Qualcuno afferma che i cumuli sono anche la conseguenza dello sversamento dei residenti dei paesi confinanti. Nessuno, in queste zone critiche, sembra applicare la regola della raccolta differenziata, sono saltati tutti gli schemi prefigurati. Un’emergenza provocata dalla chiara difficoltà di conferire i rifiuti nei centri di raccolta, e anche per la limitazione dello smaltimento periodico. A Palazzo di Città...