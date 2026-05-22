Situazione di forte pericolo all’incrocio tra Traversa I Macinanti e via Giovanni Battista Scalfati, nella zona di confine tra Nocera Inferiore e Pagani, a pochi passi dal mercato ortofrutticolo.
Si tratta di un punto particolarmente trafficato durante tutta la giornata, ma soprattutto nelle ore mattutine, dove automobilisti e residenti segnalano da tempo gravi criticità legate alla sicurezza stradale.
Il problema principale riguarda la segnaletica: lo stop presente all’incrocio risulta infatti poco visibile, mentre quello disegnato sull’asfalto è ormai quasi completamente cancellato. Una situazione che porta molti conducenti a non rispettare la precedenza, attraversando l’intersezione senza rallentare.
A rendere ancora più rischioso il tratto è l’assenza di dossi rallentatori o altri sistemi di moderazione della velocità. In più occasioni si sarebbero verificati mancati incidenti e frenate improvvise, soprattutto nei momenti di maggiore traffico.
Chi percorre quotidianamente quella strada parla di una situazione diventata ormai insostenibile e chiede un intervento rapido per evitare conseguenze più gravi.
Redazione