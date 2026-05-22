I presidenti dei Consigli d’Istituto scrivono alla Commissione Straordinaria: “Priorità a edilizia scolastica e servizi

La richiesta dei Consigli d’Istituto

I presidenti dei Consigli d’Istituto dell’I.C. “Aniello Criscuolo”, dell’I.C. “S. Alfonso” e del Primo Circolo Didattico di Pagani hanno formalmente richiesto un incontro alla Commissione Straordinaria nominata dal Prefetto di Salerno il 23 aprile 2026. A firmare la richiesta sono state Lucia Trotta, presidente del Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Aniello Criscuolo”, Annabella Serra per l’I.C. “S. Alfonso” e Angela Maiorino per il Primo Circolo Didattico.

Sicurezza e manutenzione tra le priorità

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire un confronto istituzionale sulle principali criticità che riguardano il sistema scolastico cittadino, con particolare attenzione alla sicurezza degli edifici, alla manutenzione delle strutture e ai servizi logistici e di supporto destinati agli studenti. Nella nota inviata alla Commissione Straordinaria, le scuole vengono definite “pilastri del tessuto sociale” della comunità paganese. La richiesta rappresenta inoltre la voce delle famiglie e degli alunni degli istituti comunali, che complessivamente coinvolgono circa 3mila studenti tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

L’attesa di un confronto istituzionale

I presidenti dei Consigli d’Istituto puntano ad avviare un percorso stabile di collaborazione con l’amministrazione straordinaria, anche in vista del prossimo anno scolastico, così da condividere priorità e programmare gli interventi necessari sul territorio. Resta ora atteso il riscontro della Commissione Straordinaria e la fissazione di una data utile per il confronto richiesto dalle scuole cittadine.

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