GORI comunica che, per lavori agli impianti da parte di Enel, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 8:30 alle 15:30 di mercoledì 27 maggio 2026 in diverse zone di Pagani.
Le strade interessate dal disservizio sono:
- Piazza Bernardo D’Arezzo
- Piazza Giuseppe Scarpa
- Via Amalfitana
- Via Andrea Tortora
- Via Carlo Tramontano
- Via Carmine
- Via Giuseppe Atzori
- Via Libroia
- Via Milano
- Via Nazionale
- Via Nicola Pagano
- Via Palermo
- Via Salerno
- Via Santa Chiara
- Via Tito Minniti
- Via Torino
- Via Ugone dei Pagani
- Viale Caduti di Superga
- Viale Trieste
Tutte le relative traverse
GORI segnala inoltre che, al ripristino del servizio, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua. In questi casi si consiglia di lasciar scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti prima dell’utilizzo.
Il gestore si scusa con i cittadini per i disagi arrecati.