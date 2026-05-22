Avrebbero organizzato un presunto sistema fraudolento per ottenere ingenti forniture alimentari senza effettuare i pagamenti. Per questo la Polizia di Stato ha denunciato a Poggiomarino due uomini di 54 e 56 anni con l’accusa di truffa.

L’indagine è partita dalla denuncia presentata dal legale di un’azienda polacca del comparto alimentare, che aveva segnalato il mancato pagamento di diverse forniture per un valore superiore ai 175mila euro.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, i due indagati avrebbero utilizzato false referenze commerciali e documentazione ritenuta non veritiera per ottenere grandi quantitativi di prodotti destinati a un’azienda dell’area vesuviana.

Gli investigatori hanno inoltre scoperto che nella mattinata di ieri era prevista un’ulteriore consegna di merce dal valore di circa 120mila euro. I poliziotti sono quindi intervenuti riuscendo a rintracciare e bloccare i due uomini prima della conclusione dell’operazione commerciale contestata.

Per entrambi è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi simili e accertare se il presunto sistema abbia coinvolto ulteriori aziende italiane o straniere del settore alimentare.