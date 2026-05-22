Si è tenuta ieri mattina, 21 maggio, a Palazzo Sant’Agostino, la seduta d’insediamento del nuovo presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo.
Nel corso della stessa seduta è stato ufficializzato anche l’ingresso del sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, nel Consiglio provinciale al posto del dimissionario Francesco Morra, sindaco di Pellezzano e presidente di Anci Campania.
A De Simone sono state assegnate le deleghe all’artigianato e ai rapporti con gli enti.
«È per me un grande onore, oltre che una responsabilità che accolgo con profonda dedizione, tornare a far parte del Consiglio Provinciale di Salerno – ha dichiarato De Simone –. Desidero ringraziare il presidente Giuseppe Parente per la fiducia accordatami. Metterò la mia esperienza di amministratore locale al servizio dell’intera comunità provinciale, con l’obiettivo di costruire un ente sempre più vicino ai cittadini e alle imprese».