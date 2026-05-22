Parte la corsa al biglietto per la semifinale playoff tra U.S. Salernitana 1919 e Union Brescia.
Il club granata ha comunicato che da oggi, venerdì 22 maggio, alle ore 10:00, sono in vendita i tagliandi per la gara d’andata dei playoff di Serie C, in programma domenica 24 maggio alle ore 21:00 allo stadio Stadio Arechi.
I biglietti possono essere acquistati online tramite ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.
La società ha inoltre reso noto che il botteghino 1 dell’Arechi resterà aperto il giorno della partita dalle 17:30 alle 20:30.
Non sarà consentito il cambio utilizzatore del titolo d’ingresso.
Per il settore ospiti, individuato nella Curva Nord inferiore con una capienza di 250 posti, la vendita sarà libera e senza limitazioni fino alle ore 19:00 di sabato 23 maggio.