Un cittadino egiziano di 27 anni è stato arrestato a Salerno con l’accusa di detenzione illegale di armi e ricettazione.

L’operazione è stata eseguita il 21 maggio dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno insieme al personale del GICO del Nucleo PEF della Guardia di Finanza.

Secondo quanto emerso, gli investigatori avevano raccolto elementi che facevano ritenere che il giovane custodisse armi all’interno della propria abitazione. Durante la perquisizione domiciliare sarebbero stati trovati e sequestrati un fucile Winchester calibro 12, una carabina Ruger modello AR 556 calibro 223 REM e numeroso munizionamento di vario calibro.

Le armi, ritenute provento di furto, sono state poste sotto sequestro dagli investigatori.

Le verifiche sono state estese anche all’autovettura in uso al 27enne, anch’essa sequestrata nell’ambito di accertamenti legati all’ipotesi di riciclaggio.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Salerno in attesa dell’udienza di convalida.

Come previsto dalla legge, il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le accuse dovranno essere valutate dall’autorità giudiziaria nei successivi gradi di giudizio.