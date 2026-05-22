Ore di forte apprensione a Salerno per la scomparsa di Nunziante Immediata, detto Nunzio, giovane di 25 anni di cui non si hanno più notizie dalla serata di giovedì 21 maggio.

Il ragazzo si sarebbe allontanato intorno alle ore 20 nei pressi del supermercato “365” nel quartiere Italia, mentre attendeva il padre impegnato a fare acquisti all’interno del punto vendita. Una volta uscito, il genitore non lo avrebbe più trovato.

Nunziante è alto circa 1 metro e 75 centimetri e al momento della scomparsa indossava una maglia nera, jeans e un giubbotto blu scuro.

Secondo quanto riferito dai familiari, negli ultimi tempi il 25enne appariva particolarmente agitato.

Chiunque abbia informazioni utili o ritenga di averlo visto è invitato a contattare immediatamente il numero di emergenza 112.