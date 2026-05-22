Taglio del nastro per il nuovo percorso dedicato a enogastronomia e accoglienza turistica nel polo scolastico cittadino

Una nuova opportunità per gli studenti

A San Valentino Torio prende forma un nuovo presidio dedicato alla formazione scolastica e professionale. È stata inaugurata la sede distaccata del polo alberghiero cittadino, destinata ai percorsi di enogastronomia e accoglienza turistica, ampliando così l’offerta formativa sul territorio. Al taglio del nastro ha partecipato il sindaco uscente Michele Strianese, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’investimento nel settore dell’istruzione e della formazione professionale per i giovani della città.

La presenza della Provincia e degli studenti

All’inaugurazione era presente anche il presidente della Provincia di Salerno, Geppino Perente, insieme a rappresentanti del mondo scolastico e istituzionale. Gli studenti dell’alberghiero hanno animato la giornata con una performance dimostrativa dedicata alle attività di sala e accoglienza, mostrando competenze e professionalità maturate durante il percorso di studi.

L’attenzione dell’amministrazione per la scuola

L’apertura della nuova sede rappresenta uno degli ultimi interventi dell’amministrazione guidata da Michele Strianese, che negli ultimi anni ha puntato con decisione sul rafforzamento dei servizi scolastici e delle opportunità formative. A ribadire l’attenzione verso il mondo della scuola è stata anche l’assessore Raffaella Zuottolo, che ha evidenziato la necessità di continuare a investire in strutture e percorsi capaci di offrire ai giovani nuove prospettive professionali e occupazionali.

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