Incidente nella serata di ieri lungo la strada provinciale che collega Campagna e Serre, dove un’auto e un furgone si sono scontrati violentemente per cause ancora in corso di accertamento.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte cinque persone. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del Vopi e della Croce Verde con tre ambulanze, oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine.

I feriti sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto sulla provinciale. Le autorità stanno ora indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.