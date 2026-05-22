Sarà anche un po’ nocerina la sfida tra Napoli e Udinese, in programma domenica 24 maggio alle ore 18 allo stadio “Diego Armando Maradona” e valida per la 38ª giornata del campionato di Serie A.

L’AIA ha infatti designato come assistente arbitrale Mattia Pascarella, appartenente alla sezione di Nocera Inferiore, che affiancherà il direttore di gara Andrea Zanotti della sezione di Rimini, all’esordio assoluto nella massima serie italiana.

A completare la squadra arbitrale ci saranno Pasquale Capaldo della sezione di Napoli come altro assistente, Gianluca Manganiello di Pinerolo nel ruolo di quarto ufficiale, mentre al VAR sono stati designati Alessandro Prontera di Bologna e Luca Pairetto della sezione di Nichelino.