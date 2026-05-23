Un giovane originario di Angri è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Tramonti con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è scattato durante un controllo stradale effettuato nel territorio della Costiera Amalfitana.

I militari, impegnati in specifici servizi di controllo del territorio, hanno intimato l’alt a un’autovettura. Nel corso della perquisizione del mezzo sarebbe stata trovata una prima quantità di cocaina, circostanza che ha portato i carabinieri ad approfondire immediatamente gli accertamenti.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita nell’abitazione dell’uomo a Sant’Egidio del Monte Albino, ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: circa 535 grammi di marijuana, 125 grammi di cocaina, 14 pasticche di ecstasy e diverse dosi di ketamina ed eroina.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1.250 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio.

Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato. La Procura ha richiesto la convalida della misura precautelare. Il procedimento è ora all’attenzione del Gip del Tribunale di Nocera Inferiore.