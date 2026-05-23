Ancora un episodio criminale a Cava de’ Tirreni, dove nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, ignoti hanno messo a segno un furto in un’abitazione situata in via XXV Luglio, nei pressi del Centro Commerciale Cavese.
Secondo le prime informazioni, i ladri avrebbero agito in pieno giorno approfittando dell’assenza dei proprietari, due persone anziane che fortunatamente non si trovavano in casa al momento dell’irruzione.
L’episodio riaccende l’allarme sicurezza in città, soprattutto lungo l’area della statale, dove residenti e commercianti segnalano crescente preoccupazione per i furti in appartamento avvenuti anche durante le ore pomeridiane.
Sull’accaduto potrebbero essere avviati accertamenti per risalire ai responsabili. Cresce intanto l’invito dei cittadini a prestare massima attenzione e a segnalare movimenti sospetti alle forze dell’ordine.
Redazione