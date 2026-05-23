Un’area esterna di oltre 10mila metri quadrati all’interno di un cantiere nautico di Torre Annunziata è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica oplontina nell’ambito delle indagini sull’inquinamento del fiume Sarno e del tratto di mare lungo la costa stabiese.

Il provvedimento riguarda un’area riconducibile alla società Arcadia Yachts S.r.l. ed è stato eseguito al termine degli accertamenti condotti dalla Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia e dal Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri di Napoli, con il supporto tecnico dell’Arpac.

Secondo quanto emerso dalle verifiche investigative, nel cantiere sarebbero state svolte attività industriali senza la necessaria autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dal piazzale utilizzato dall’azienda. Gli investigatori avrebbero inoltre accertato che le acque di dilavamento venivano convogliate direttamente in mare attraverso un impianto consortile ritenuto non funzionante, come riportato da “Metropolis”.

Nel corso dei controlli sarebbe stata riscontrata anche l’assenza di un sistema di raccolta e regimentazione delle acque meteoriche. All’interno dell’area sequestrata sarebbero stati inoltre rinvenuti rifiuti di varia natura depositati in maniera incontrollata e riconducibili alle attività di cantieristica navale.

I reati ipotizzati sono quelli di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione e deposito incontrollato di rifiuti, previsti dal Testo unico ambientale. Secondo la Procura, il sequestro si è reso necessario per impedire la prosecuzione delle condotte contestate ed evitare ulteriori conseguenze sul piano ambientale.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano investigativo coordinato dalla Procura di Torre Annunziata sul bacino del Sarno, finalizzato al contrasto dei fenomeni di inquinamento ambientale lungo il corso del fiume e nelle aree costiere collegate.