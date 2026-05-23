Preoccupazione a Nocera Superiore per alcuni episodi segnalati da residenti della zona ferroviaria. A denunciare quanto accaduto è stato un cittadino, A.C., attraverso il gruppo social “Sei di Nocera Superiore se…”.

Secondo quanto raccontato, un gruppo di ragazzi si divertirebbe nelle ore serali a lanciare sassi lungo i binari, colpendo anche le finestre delle abitazioni vicine.

«Stasera è toccato a me purtroppo», ha scritto il residente, spiegando di essere stato colpito direttamente dall’episodio.

Nel messaggio pubblicato online, il cittadino ha poi rivolto un appello ai responsabili: «Non fatevi rivedere più passeggiare lungo i binari, approfittando, tra l’altro, dell’assenza del passaggio dei treni».

La segnalazione ha immediatamente acceso il dibattito tra i residenti della zona, molti dei quali chiedono maggiori controlli e una presenza più costante delle forze dell’ordine nelle aree vicine alla linea ferroviaria, per evitare che episodi simili possano degenerare o provocare conseguenze più gravi.

Redazione

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