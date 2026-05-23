Tariffe TARI in diminuzione e raccolta differenziata oltre l’80% a Nocera Superiore. L’amministrazione comunale ha approvato il nuovo piano tariffario 2025 annunciando una riduzione del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, passato da 4.801.453 euro a 4.706.159 euro, con un risparmio superiore ai 95mila euro.

La riduzione dei costi consentirà un alleggerimento della tassa sui rifiuti per tutte le utenze domestiche. Secondo le stime del Comune, il calo medio del servizio si attesta intorno al 2%, mentre la riduzione complessiva del carico TARI arriva al 5%. Per le famiglie il risparmio varierà tra i 20 e i 40 euro, in base alla superficie dell’immobile e al numero dei componenti del nucleo familiare.

Nel dettaglio, la parte variabile della tariffa scenderà progressivamente per tutte le fasce di utenza: da 89,51 euro per le famiglie con un solo occupante fino a 414,02 euro per i nuclei con sei o più componenti.

L’amministrazione ha inoltre confermato e rafforzato le agevolazioni sociali finanziate con fondi comunali. Prevista una riduzione del 50% per 268 famiglie con ISEE fino a 3.500 euro, mentre per 567 nuclei con ISEE compreso tra 3.501 e 8.107 euro lo sconto salirà al 35%, rispetto al 25% dello scorso anno. A queste misure si aggiunge il bonus sociale rifiuti del 25%, destinato a 1.674 utenze del territorio.

«Questo risparmio – ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi – è il risultato di un percorso che ha visto la nostra comunità superare l’80% di raccolta differenziata. È un traguardo storico che appartiene soprattutto ai cittadini, alla loro sensibilità ecologica e al senso civico dimostrato».

Il primo cittadino ha inoltre ringraziato gli uffici comunali, gli operatori del settore e gli assessori all’Ambiente e al Bilancio, Antonietta Battipaglia e Angelo Padovano, per il lavoro svolto.

Il Comune guarda ora al futuro della gestione dei rifiuti con la nuova gara d’appalto e la prevista realizzazione di una nuova isola ecologica. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di ottenere ulteriori economie di scala, ridurre ancora le tariffe e migliorare gli standard di pulizia e sostenibilità sul territorio.