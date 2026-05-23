Pubblicato l’aggiornamento del Registro Tumori della Regione Campania relativo ai dati su incidenza e mortalità oncologica fino al biennio 2022-2023, con la nuova articolazione territoriale aggiornata a maggio 2026.

Il Registro Tumori regionale rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio epidemiologico e per la programmazione sanitaria sul territorio campano. La rete è composta da sette registri territoriali, uno per ogni Asl, oltre al Registro Tumori Infantile attivo presso l’ospedale A.O.R.N. Santobono Pausilipon.

«Disporre di dati aggiornati e certificati è essenziale per costruire politiche sanitarie efficaci e garantire ai cittadini il diritto alla prevenzione e alla cura», ha dichiarato il presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Particolarmente rilevanti i dati che riguardano la provincia di Salerno e soprattutto l’Agro Nocerino-Sarnese.

Secondo il report, il distretto sanitario 61 — che comprende Scafati, Angri, Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino — registra il più alto tasso standardizzato di mortalità oncologica maschile dell’intera provincia, con valori superiori del 22% rispetto alla media provinciale.

Subito dopo compare il distretto 62, che include Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio, con un incremento del 20,6%.

Anche il distretto 60, che comprende Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte, presenta valori superiori alla media provinciale, con un +5,2%.

Sul fronte femminile, il tasso più elevato riguarda invece il distretto 63, che comprende la Costiera Amalfitana e Cava de’ Tirreni.

Tra i dati più significativi emerge quello relativo al tumore al polmone, che fa registrare i valori più alti proprio nei distretti dell’Agro Nocerino-Sarnese. Nel distretto 62 il tasso raggiunge quota 87,95 casi ogni centomila abitanti, contro una media provinciale di 70, mentre nel distretto 61 arriva a 83,1.

Ancora più marcato il dato relativo al cancro al fegato: nel distretto 61 la mortalità risulta superiore del 79% rispetto alla media provinciale, rappresentando lo scostamento più alto emerso dall’intera analisi.

Situazione diversa invece nelle aree interne del Salernitano. I valori più bassi si registrano nel Vallo di Diano, nel Golfo di Policastro e nella Valle dell’Irno, con tassi sensibilmente inferiori rispetto alla media provinciale.