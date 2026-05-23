Momenti di grande tensione poco prima delle 12 di oggi a Sarno, lungo il prolungamento Matteotti, dove un bambino di appena otto mesi ha rischiato di perdere la vita dopo essere rimasto soffocato da un corpo estraneo mentre si trovava in auto con la famiglia.

La vicenda si è consumata nel traffico cittadino, quando una famiglia a bordo di una Volkswagen Tiguan bianca ha notato la presenza di un’ambulanza della Medical Emergency Sarno. I genitori, nel disperato tentativo di attirare l’attenzione dei soccorritori, hanno iniziato a suonare il clacson ripetutamente, mentre le altre auto in coda si facevano da parte per consentire loro di raggiungere il mezzo di emergenza.

Una volta affiancata l’ambulanza, i familiari hanno chiesto aiuto ai sanitari spiegando che il piccolo stava soffocando. I soccorritori sono intervenuti immediatamente: il neonato appariva cianotico e in condizioni critiche.

Il personale sanitario si è precipitato fuori dal mezzo, prendendo il bambino dalle braccia della madre e iniziando subito le manovre di disostruzione pediatrica. I primi tentativi, però, non hanno dato l’esito sperato. I sanitari hanno quindi continuato senza sosta applicando i protocolli previsti per le emergenze pediatriche, alternando rapidamente le procedure salvavita con grande lucidità e sangue freddo.

Dopo interminabili attimi di paura, il piccolo è riuscito finalmente a espellere il corpo estraneo. Poco dopo è arrivato un debole pianto, che ha spezzato il silenzio e restituito sollievo ai presenti.

Scene di forte emozione lungo la strada, dove automobilisti e passanti hanno assistito con apprensione all’intervento dei sanitari. Determinante la prontezza del personale della Medical Emergency di Sarno, intervenuto in pochi istanti e riuscito a salvare la vita al bambino.

Redazione