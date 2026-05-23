“Abbiamo preferito rimanere in silenzio, e continuiamo a farlo, solo ed esclusivamente per rispetto della famiglia Russo, che ha mostrato grande rispetto nei nostri confronti”.

Inizia così il lungo messaggio pubblicato dall’avvocato Aniello Mancuso, intervenuto pubblicamente dopo le polemiche e gli attacchi ricevuti dal padre, l’avvocato Giuseppe Mancuso, per il ruolo svolto nella vicenda giudiziaria che coinvolge Andrea Sirica.

Nel post, il giovane legale prende posizione sia come figlio che come avvocato, definendo “ingiusti e profondamente sbagliati” gli attacchi rivolti al padre “per aver semplicemente svolto il proprio lavoro”.

“Uno Stato di diritto – scrive – si fonda anche sul diritto alla difesa. Un avvocato non coincide con il proprio assistito: garantisce un principio fondamentale della giustizia”.

L’avvocato chiarisce inoltre un aspetto relativo al procedimento, spiegando di essere proprio lui il difensore di Andrea Sirica nel filone relativo alle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

“A questo punto voglio dirlo chiaramente: il difensore sono io. Andrea Sirica ha chiesto insistentemente che fossi io a difenderlo, essendo amici di vecchia data. Ho accettato dal primo momento e né io né mio padre abbiamo intenzione di lasciare l’incarico”.

Da qui la riflessione finale sugli insulti ricevuti in queste ore: “Se il mio nome fosse stato più esposto, tutta questa rabbia sarebbe stata riversata contro un giovane avvocato che sta semplicemente esercitando la propria professione”.

Nel messaggio viene ribadito un concetto centrale: “Difendere non significa condividere. Significa credere nella legge, nelle garanzie e nel diritto di ogni persona ad avere una difesa tecnica, soprattutto nei momenti più difficili”.