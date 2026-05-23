Dramma a Siano, dove nel pomeriggio di oggi una donna di 59 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione in via Palmieri.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un conoscente che, da alcuni giorni, non riusciva più a mettersi in contatto con la donna. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’associazione “La Solidarietà” di Fisciano, insieme ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri della locale stazione.

Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno purtroppo rinvenuto il corpo della 59enne, che sarebbe deceduta da almeno tre o quattro giorni.

L’associazione “La Solidarietà” è intervenuta con due mezzi di soccorso provenienti da Mercato San Severino e Fisciano, operando in una situazione particolarmente delicata.

Secondo le prime ipotesi, la donna sarebbe morta per cause naturali, ma saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire con precisione quanto accaduto.