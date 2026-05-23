Proseguono le indagini sulla morte di Daniele Vastola, il 40enne originario di Siano deceduto nel reparto di Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dopo essere stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati tre operatori sanitari con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Un atto ritenuto necessario per consentire gli accertamenti tecnici e medico-legali disposti nell’ambito dell’inchiesta.

Secondo quanto emerso, il 40enne era stato ricoverato dopo aver manifestato intenti suicidari nella sua abitazione. I familiari, però, sostengono che Daniele fosse arrivato in ospedale in condizioni tranquille e senza segni evidenti sul corpo.

A spingere la famiglia a presentare denuncia sarebbero stati alcuni lividi ed ematomi notati sulla salma del 40enne. Gli investigatori dovranno ora chiarire se quei traumi possano aver avuto un ruolo, diretto o indiretto, nel decesso.

Fondamentali saranno gli esiti degli accertamenti medico-legali, attesi entro novanta giorni, che dovranno fare piena luce sulle ultime ore di vita dell’uomo e sulle cause della morte.